Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10: 00-20: 00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
26.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:51
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10: 00-20: 00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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