Markette bozuk kaymak kavgası kamerada

KASIMPAŞA'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga üvenlik kamerasına yansıdı.Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI

Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI

Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü





Kaynak: DHA