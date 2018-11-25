25 Kasım 2018, 13:05
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Marketteki Kadın ve Erkek Çalışan, Birlikte Olurken Kameraya Yakalandı

Aldi adlı süpermarketin Nort Yorkshire'daki şubesinde görevli kadın ve erkek çalışanın +18'lik görüntüleri İngiltere'de gündem oldu.

Üniformaları üstlerinde olan kadın ve erkek, öpüşmeye başlıyor. Kameraların kendilerini izlediğinden haberleri yok. Saniyeler içinde işler daha da ileri gidiyor.

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

İngiltere, bir süpermarket çalışanlarının görüntülerini konuşuyor. Video kaydı, Aldi adlı süpermarketin Nort Yorkshire'daki şubesinden. Sevişirken yakalanan çalışanların görüntüleri, hızla yayıldı. Market çalışanları, çiftin marketin ofisinde ilk kez kameraya yakalanmadığını söylüyor.

MANŞETTEN YER VERDİLER

İngiliz medyası, süpermarketin ofisinden alınan kaydı manşetten verdi. Haberlerde çalışanların isimleri yer almadı. Aldi, İngiltere'nin en büyük beşinci süpermarket zinciri.

İşte her şeyden habersiz görüntüleri çekilen ikilinin o anlarından kareler;

25 Kasım 2018 Pazar 13:05



YORUMLAR (19)
OK : Videonun devamı yokmu:)
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HATAY LI: MÜSLÜMAN olmayan için böyle şeyler Normal!!!! Almanyada Evli kişilerin Çocuklarının çoğu BAŞKALARINDAN
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  • KADİR : MÜSLÜMAN olanda yapar olmayandan da. insanların özel hayatları ve yasam tarzları kimseyi ilgilendirmez.
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  • SHOULD : Konuya baya hakimsin HATAY LI.
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FUNDA: Tuh size utanmazlar. Bide son resimde bayan adamın dibine diz çökmüş. Ay ne kadar ayıp ya, bir şey arıyor galiba
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