Marketteki Kadın ve Erkek Çalışan, Birlikte Olurken Kameraya Yakalandı

Üniformaları üstlerinde olan kadın ve erkek, öpüşmeye başlıyor. Kameraların kendilerini izlediğinden haberleri yok. Saniyeler içinde işler daha da ileri gidiyor.

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

İngiltere, bir süpermarket çalışanlarının görüntülerini konuşuyor. Video kaydı, Aldi adlı süpermarketin Nort Yorkshire'daki şubesinden. Sevişirken yakalanan çalışanların görüntüleri, hızla yayıldı. Market çalışanları, çiftin marketin ofisinde ilk kez kameraya yakalanmadığını söylüyor.

MANŞETTEN YER VERDİLER

İngiliz medyası, süpermarketin ofisinden alınan kaydı manşetten verdi. Haberlerde çalışanların isimleri yer almadı. Aldi, İngiltere'nin en büyük beşinci süpermarket zinciri.

İşte her şeyden habersiz görüntüleri çekilen ikilinin o anlarından kareler;