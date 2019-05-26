Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir markette kasa sırası bekleyen saldırganın yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştığı anlar, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgana vurarak onu engellemeye çalışan diğer müşteriler, saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Süpermarketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın markette kasa sırası beklediği anlarda yanına gelen bir çocuğun kafasını tuttuğu ve boynunu kırmaya çalıştığı görüldü.

DİĞER MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ

Market sırasında yanındaki çocuğun boynunu kırmaya çalışan saldırgana ilk müdahaleyi sırada bekleyen diğer müşteriler yaptı. Kameralara yansıyan olayda, saldırganın arkasında bulunan kadının hızlıca olaya müdahale ettiği; saldırgana birkaç defa vurarak durdurduğu görülürken; başka bir adamın ise saldırganı kaldırarak olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını; saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği ya da alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimali üstünde durduğunu duyurdu.

O anlar kamerada;

Kaynak: DHA