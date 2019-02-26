26 Şubat 2019, 12:20
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Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü

3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

Fenerbahçe'nin muhteşem bir geri dönüş ile 3-0 geriden gelip 3-3 berabere bitirdiği derbiyi kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇILGINA DÖNDÜLER

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenik durumu düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Nefes kesen karşılaşmayı Düzce'de işlettikleri markette izleyen baba ve oğlu ise Fenerbahçe'nin attığı 3. golde adeta sevinçten kendilerinden geçti. İkilinin ilginç görüntüleri marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (10)
KAHTALİ : Bu adam bu maça sıfır oynamış kupon gelince de kendinden geçmiş
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HAKLI: Nasıl sevinmesinler belkide bu 1 puan kümede tutunmalarını sağlıcak :)
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HIRBO: ESAS DERBİ AKHİSAR MAÇI ORDA SEVİNRSİNİZ
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JÜL SEZAR: bende macı arkadas ıle besıktaslı taraftarlar arasında seyrettım bır mekanda. ıstemsızce sevındım ne yazıkkı. az daha dayak yıyordm
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UZUN 2000: SİGARA PAKETLERİ DAHA GERÇEKÇİ OYNAMIŞ
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