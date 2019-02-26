Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü

Fenerbahçe'nin muhteşem bir geri dönüş ile 3-0 geriden gelip 3-3 berabere bitirdiği derbiyi kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇILGINA DÖNDÜLER

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenik durumu düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Nefes kesen karşılaşmayı Düzce'de işlettikleri markette izleyen baba ve oğlu ise Fenerbahçe'nin attığı 3. golde adeta sevinçten kendilerinden geçti. İkilinin ilginç görüntüleri marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Kaynak: İHA