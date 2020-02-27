Haberler » Güncel » Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Haber

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Iraklı C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı.

27.02.2020 21:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:39Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

SAKARYA'nın ilçesinde, Iraklı  C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı. Khalid D.M. tedaviye alınırken, C.S.M. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Eski Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan Khalid D.M. ile C.S.M., iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S.M., Khalid D.M.'yi eşi ve çocuğunun yanında bıçakla saldırdı. boğazına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Khalid D.M. olay yerinden kaçarak kurtulurken, C.S.M. ise kayıplara karıştı.

Yol kenarındaki bir taksici tarafından alınarak özel hastaneye götürülen Khalid D.M., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan C.S.M. ise polis ekiplerince 15 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yıldız Mahallesi, Kazımpaşa, Serdivan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 22:30:20