Markette kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye para cezası
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir markette kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye para cezası kesildi.
08.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:34
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir markette alışveriş yapan bir kişi, hesap ödediği sırada kasiyerin yüzüne hapşırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişiye, kasiyerin şikayeti üzerine polis tarafından 392 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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