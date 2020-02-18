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Markette korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

18.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:15Markette korkutan yangın
'in ilçesinde gece saatlerinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesinde bulunan Levent O.'ya ait markette sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. İçeride kalan Selçuk Ç. İsimli kişi kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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