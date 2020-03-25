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Markette poşetli korona virüs önlemi

Niğde'de bir market yönetimi, yeni tip korona virüse (Kovid-19) önlem için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı.

25.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:31
Markette poşetli korona virüs önlemi
Niğde 'de bir market yönetimi, yeni tip korona virüse (Kovid-19) önlem için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı.

Niğde'de 12 şubesi olan bir market yönetimi, korona virüse karşı, personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafına naylon çektirdi. Ayrıca market yönetimi aldığı kararla vatandaşların evden çıkmamaları için evlere servis yapıyor.

Marketin sahibi Emre Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem personel hem de müşteri sağlını korumak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Sanal market uygulamasıyla da müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, "Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız, sanal market uygulaması indirerek sipariş verebilirler. Oradan her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. İyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız" diye konuştu.

Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını dikkati çekti.

Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer kurumlara tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Niğde, Güncel

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