14 Aralık 2018, 09:14
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Markette Reyonları Dolaşırken Çarpışan Kadınlar Birbirlerine Girdi

İstanbul Pendik'te bir markette reyonları dolaşırken çarpışan iki kadın saç başa kavga etti. Kadınların kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te bir markette reyonları dolaşırken çarpışan iki kadın saç başa kavga etti.

Olay, dün Pendik'te bulunan bir markete saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi bir kız ve eşi ile birlikte alışveriş yapmaya gelen bir kadın reyonları dolaştıkları sırada çarpıştı.

LİSELİ KIZ İLE KADIN BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpışmanın ardından lise öğrencisi kız ve kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İkilinin marketin ortasında saç başa kavga ettiğini görenler ayırmak için koştu. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen genç kız ve kadın marketten ayrıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, market ortasında yaşanan saç başa kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik,kavga
14 Aralık 2018 Cuma 09:14



YORUMLAR (25)
VATANDAŞ: elin kırılsın küçücük çocuk karşındaki pislik kadın kocasıda liman direği utanmıyolarda terbiyesiz
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MISTIK: filim izleyecegime sokakta kadın kavkagalarını izliyorum daha hoş oluyor.herkesede tavsiye ediyorum.
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ENTERESAN : Iletisimsiz olduk iyice. Pardon bile demeyi unuttuk.direk şiddete yöneliyoruz.
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KADININ DÜŞMANI KADINDIR: KOCA KARININ PSİKOLOJİSİ BOZUK BELLİKİ
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