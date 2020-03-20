Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 8 şube olarak hizmet veren bir market zincirinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlar ile müşteriler arasında 'sıfır temas' uygulamasına geçildi. Kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, müşterilerle yakın temas engellendi.

PARA ALIŞVERİŞİ İÇİN DELİK AÇILDI

Markete 'Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik' yazılı not da asıldı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için de şeffaf brandaya delik açıldı.

MÜŞTERİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldığını belirtti. Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını belirten market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterileri korumak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :