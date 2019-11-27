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Markette silahlı soygun kamerada

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, paraları alıp kaçtı.

27.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:30Markette silahlı soygun kamerada

ÇANAKKALE'nin ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, paraları alıp kaçtı. Soygun anı, güvenlik kemarasına yansıdı.

Olay, İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit etti. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, daha sonra kaçtı.

Market çalışanları durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, reyonlar arasından kasaya doğru gelen soyguncunun silahı kasiyere doğrulatarak tehdit ettiği, ardından da paraları aldığı görülüyor.



Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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