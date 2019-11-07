Haberler » Güncel » Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

ANKARA'da, bir market zincirinin şubesinden 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan M.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

07.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:16 Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

ANKARA'da, bir market zincirinin şubesinden 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan M.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.M., tutuklanırken, olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde, bir market zincirinin Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Markete giren M.M., iddiaya göre elektronik eşya reyonuna gidip, bir süre burada oyalandı. Daha sonra bir aletle cep telefonlarının olduğu dolabı açan M.M., alarmı etkisiz hale getirdi. 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu alan M.M. daha sonra kasa yanındaki sakızlardan alıp, parasını ödedikten sonra marketten çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra güvelik kamerası görüntülerini izleyen işletmeci, M.M.'nin hırsızlık yaptığını fark etti. Durumu polise bildiren, iş yeri sahibi, konuyla ilgili şikayetçi oldu. Markete gelen İl Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli M.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada M.M.'nin adresi belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulus ve Kızılay Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri, M.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden M.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü dökümü:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA



Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:15:34