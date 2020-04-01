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Marketteki hırsızlık kamerada

Marketteki hırsızlık kamerada Aksaray'da bir marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

01.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:33
Marketteki hırsızlık kamerada
AKSARAY - Aksaray 'da bir marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için elindeki torbayla markete giren bir kişi markette bazı ürünleri bilerek yere düşürerek o ürünleri toplama esnasında elindeki torbaya bazı ürünler attı. Belli etmemek için elindeki torbayla ürünleri gizleyen şüpheli ürünleri aldıktan sonra fark edilmemek için birkaç ürün alarak kasaya gitti. Tüm bu yaşananlar anbean marketin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti. M.K.isimli şahsın peşine düşen polis ekipleri kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Marketteki hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Meydan Mahallesi, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

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Marketteki hırsızlık kamerada
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