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Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kendisi hakkında "hırsızlık" ihbarında bulunan marketçiyi silahla yaralayan öğretmenin, iş yerinden yaptığı hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28.08.2019 16:08 Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kendisi hakkında "hırsızlık" ihbarında bulunan marketçiyi silahla yaralayan öğretmenin, iş yerinden yaptığı hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki markette, oğlu Y.S'nin öğretmeni S.A. tarafından pompalı tüfekle yaralanan Recep S'nin Çorlu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Şüphelinin, saldırı öncesi farklı zamanlarda marketin kasasından yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay
Market sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulunmuştu.
Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmenle market sahibi arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen market sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaralamış, ardından tüfeği kaldırıma atarak kaçmıştı.
Polisin yakaladığı şüpheli, adli makamlarca tutuklanmıştı.

Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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