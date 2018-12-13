13 Aralık 2018, 21:54
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Marketteki İğrenç Taciz Saniye Saniye Kameraya Yansıdı!

Almanya'da yaşanan cinsel taciz marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İnternette paylaşılan görüntüler, lzleyenleri şaşkına uğrattı.

Almanya'da bir markette kaydedilen cinsel tacizin görüntüleri izleyenleri şaşkına uğrattı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Raflarda ürünlere bakan genç kızın arkasından yaklaşarak cinsel tacize başlayan sapık, kameralara yakalandı. Durumdan habersiz olan genç kızın yaşadığı taciz olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu kadar da olmaz bu ne cesaret böyle Allah kadınlara yardım etsin." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu adamı bulup hakkettiği dersi vermek lazım." yorumunu yaptı.

Almanya
13 Aralık 2018 Perşembe 21:54



YORUMLAR (21)
NZNDN: Almanya bitmis
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BENİMDE MERAK ETTİĞİM: BU OLAYI KİM ÇEKTİ ? MARKET KAMARASI İSE KIZMI ŞİKAYETÇİ OLDU OĞLANMI YOKSA REKLAMMI?
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AKA: Kız neden sesini çıkarsın orası Almanya erkek kıtlığı var türkiye mi sandın ))))
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CENGİZHAN: TACİZ FALAN YOK TAMAMEN BİR FANTAZİ. BARİZ BİR ŞEKİLDE DURUM ORTADA
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DOPDOĞRU: MS: Nekadar ayıp, bizim memlekette olsa yer yerinden oynardı...
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