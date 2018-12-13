Marketteki İğrenç Taciz Saniye Saniye Kameraya Yansıdı!

Almanya'da bir markette kaydedilen cinsel tacizin görüntüleri izleyenleri şaşkına uğrattı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Raflarda ürünlere bakan genç kızın arkasından yaklaşarak cinsel tacize başlayan sapık, kameralara yakalandı. Durumdan habersiz olan genç kızın yaşadığı taciz olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu kadar da olmaz bu ne cesaret böyle Allah kadınlara yardım etsin." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu adamı bulup hakkettiği dersi vermek lazım." yorumunu yaptı.