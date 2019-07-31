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Marketteki kadının arkasında kendini tatmin eden sapık: Cinsel içerikli filmlerden esinlendim

Kocaeli'de, markette alışveriş yapan 27 yaşındaki kadının arkasında kendini tatmin eden sapık suçlamaları kabul ederek, "Cinsel içerikli fimlerden esinlendim." dedi.

31.07.2019 17:08
Marketteki kadının arkasında kendini tatmin eden sapık: Cinsel içerikli filmlerden esinlendim

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T. (26) adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul eden O.T., bir cinsel içerikli filmden esinlenerek mağazalarda bulunan tişörtleri de alıp mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu itiraf etti.

Şahsın, ifadesinde aynı suçu defalarca yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

TİŞÖRTÜNÜN ARKASINDA ISLAKLIK HİSSETTİ

Olay 27 Ağustos akşamı Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin market kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi V.S. ile birlikte markete giden H.S. adlı kadın, reyonlar arasında bakınmaya başladı. Bu sırada eşi yanından ayrılan H.S., reyonlar arasında gezinirken tişörtünün arkasında ıslaklık hissetti.

KAMERALAR İZLENDİ, İĞRENÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Eşinin yanına giden H.S., giysisindeki sıvının nereden geldiğini tespit etmek için marketin güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik görevlileri eşliğinde görüntüleri izleyen H.S., arkasına gelen elinde bir tişört olan şahsın masturbasyon yaparak yanından uzaklaştığını fark edince sinir krizi geçirdi. Eşi tarafından sakinleştirilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

AYNI SUÇU BİRÇOK KEZ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı takibe aldı. AVM içinde para çektiği belirlenen şüpheli şahısın, para çektiği ATM'nin bağlı olduğu banka üzerinden kimliğinin O.T. olduğu ve sık sık AVM'ye geldiği belirlendi. Tespit üzerine AVM'de görevlendirilen polis ekipleri şahsı yeniden geldiği AVM içinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan şahsın, aynı suçu birçok kez işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

"CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDEN ETKİLENDİM"

Sorguya alınan O.T. suçunu kabul etti. O.T., bir cinsel içerikli filmden esinlenerek alışveriş merkezindeki mağazalarda tişörtleri alarak mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, pişman olduğunu söyledi.

Olayda mağdur olan H.S.'nin sinir krizi geçirerek yırttığı tişört ile AVM'deki çok sayıda başka tişört kriminal incelemeye gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

MARKET SAPIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan markette kadınlara dadanan sapık marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde markette müşteri gibi gezen şahıs, bir reyondan eline aldığı tişörtü önüne tutarak önünün görünmesini engelliyor. Ardından önünü kapatarak market içinde gezinen şüpheli gözden kayboluyor.


Psycho, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (15)
EMRAH E: Teknoloji ilerledi insanlık geriledi internet cebimizde istedigimiz an istedigimiz yere anında giriş yapıyoruz. İyiyede kullanan var mağlesef kötüyede kullanan var. Memleketimizdede adalet zayıf hemde çok zayıf . YARATAN C.C ALLAH NEDEN ALLAHIN ADALETİNDE DEĞİLDE İNSANLARIN KOYDUGU ADALETTEYİZ İNSANLAR HADİNİ AŞIYOR ALLAHIN ADALETİ GELMEZ İSE DAHADA KÖTÜYE GİDİCEZ
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2 0
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İSA T: herkes eline almiş telefonu ne arayan var ne soran int. e girip zaman geçiriyorlar sanirsiniz ama çoğu gizlice kadinlarin fotoğrafini çekiyor ben bir tanesini gördüm tepkim ağir oldu
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1 0
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SANSAR: mini eteği giykıvıdarak yürü . amaç ne. . . . . .
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6 9
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MEMLEKETTE GENEL EVİ KAPATTILAR: olacagı bu
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6 4
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DAVE: O kadinin anneniz olduğunu düşünün ... Ayrica birisi şeriat gelsin diyor, şeriat gelseydi şimdi zaten suudiler gibi abd nin köpeği olmustunuz, veya bir cok sey, herkes müslüman değil bu ulkede... Kısaca bu tur seyler zihniyet meselesi ve bu tur insanlara seriat gelmeden seriattan beter cezalar verilebilir. Her sey yasa ile ilgili. Caydir abi..
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18 12
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UYANIN. KENDİNİZE GELİN.: Allahın gerçek şeriatı olsaydı uygulansaydi bu ülkede emin olun bu tür terbiyesiz olaylar taciz olayları yok denecek kadar az yaşanırdı.Allahın şeriatı lazım.
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26 6
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REF: Caprazmala kesilişrdi weğer şeriat uygulansaydı malum şahısların rantcı rüşventci talancı parselci dsdevlet malını gasp edenlerin satanların tamamı o yüzden boşver gelmesin şeriat
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MUNDAR HERİF: hadim edin gitsin
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13 2
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....: memlekette sapık çoğaldı
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12 2
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GURBETCİ: Bu nasil 26 ya resmen 56 gibi. Bunlar ne fantazi yasiyor beyinlerinde anlamis degilim.
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