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Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

KONYA'da bir zincir marketteki silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

09.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

KONYA'da bir zincir marketteki silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Harmancık, Meram, Güncel
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