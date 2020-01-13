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Marketteki silahlı soygun kamerada

BURSA'da girdiği markette, kasiyere tabanca doğrultan kimliği belirsiz bir kişi, kasadaki 3 bin lirayı ve cep telefonunu alıp, kaçtı.

13.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:15Marketteki silahlı soygun kamerada

BURSA'da girdiği markette, kasiyere tabanca doğrultan kimliği belirsiz bir kişi, kasadaki 3 bin lirayı ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.'nın (18) yanına giden soyguncu tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun güvenlik kemaraları tarafından kaydedilirken, görüntülere, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncunun elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya doğrulttuğu anlar yer aldı. Kasadaki paraları isteyen soyguncu 3 bin lira ile birlikte kasiyerin cep telefonunu alarak uzaklaştı. ekipleri soyguncunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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