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Marketteki ürünleri yalayan genç gözaltına alındı

Marketteki ürünleri yalayan genç gözaltına alındıABD, (DHA)- ABD'de bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan 26 yaşındaki genç gözaltına alındı.

25.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:05
Marketteki ürünleri yalayan genç gözaltına alındı
ABD, (DHA)- ABD'de bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan 26 yaşındaki genç gözaltına alındı.
ABD yerel medyasında yer alan habere göre, ülkenin Missouri eyaletindeki Warrenton şehrinde, Cody Pfister (26), bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin dünya çapında yayılmasıyla birlikte, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Pfister'ın halk sağlığını tehlikeye atan davranışı, tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine, bölge polisi Pfister'ı gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medya Pfister'ın, 'terör tehdidi' ile suçlandığını yazdı.
Warrenton Polis Departmanı'nın olaya dair yaptığı açıklamada ise koronavirüs hakkında konuşup, raflardaki ürünü yalarken kendi görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan bir bölge sakininin gözaltına alındığı belirtildi.
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Marketteki ürünleri yalayan genç gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

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Marketteki ürünleri yalayan genç gözaltına alındı

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