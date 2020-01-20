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Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

20.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:29Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

ADIYAMAN'ın ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği markete gelen Hasan Kalkan, işyerine girildiğini farkedince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.

SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya büfeye gelen Ahmet K.'nın elinde bulunan sigaraları satmak istediğini öğrendi. Büfeye gelen ekipler Ahmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ahmet K.'nin işyerine sigara satmak isterken işyeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Yenikent, Sabah, Besni, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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