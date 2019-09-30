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Marketten cips çalan çocuklar kameraya yakalandı

SAMSUN'da gece yarısı kapalı marketten cips çalan çocuklar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

30.09.2019 11:12Marketten cips çalan çocuklar kameraya yakalandı
SAMSUN'da gece yarısı kapalı marketten cips çalan çocuklar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde kapalı halde bulunan marketin önüne, 03.30 sıralarında gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen çocuk yaştaki 4 şüpheli, kapüşonlarıyla yüzlerini örterek cips çaldı. Çaldığı cipsleri sırt çantasına dolduran şüpheliler kamerayı fark edince, çaldıkları yiyeceklerle beraber koşarak uzaklaştı.
Sabah saatlerinde dükkanını açan market sahibi M.E., olayı gördüğünü söyleyen bir müşterisinin bilgi vermesi üzerine güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlardan olay anını bulan M.E., şikayetçi olmayacağını fakat yapılanın yanlış olduğunu, ileride daha büyük sonuçlar doğurmadan hırsızlık yapan çocukların uyarılması gerektiğini söyledi.



Güzelyalı Mahallesi, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

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