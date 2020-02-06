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Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı

Samsun'da bir markette, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

06.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:12Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı
'da bir markette, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen M.U.(51) adlı kadın, İlyasköy Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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