Marketten Kuru Yemiş Çaldığı İddiası

Adıyaman
'da bir marketten kuru yemiş çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir marketten 200 liralık kuru yemiş çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.M.P. olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheli K.M.P'yi kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin market reyonlarından ürünleri aldığı görülüyor.
Güncel
Kaynak: AA