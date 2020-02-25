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Marketten para çalınmasına yardım ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı zincir marketten 40 bin lira çaldığı iddiasıyla cezaevine gönderilen mağaza müdürüne yardım ettiği öne sürülen arkadaşı da tutuklandı.

25.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:04Marketten para çalınmasına yardım ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde çalıştığı zincir marketten 40 bin lira çaldığı iddiasıyla cezaevine gönderilen mağaza müdürüne yardım ettiği öne sürülen arkadaşı da tutuklandı.

İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir zincir marketin şubesinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan mağaza müdürü O.G'nin ifadesi doğrultusunda, arkadaşı Ender Y'yi (30) bir eğlence merkezinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ender Y. tutuklandı.
Ender Y'nin, arkadaşının paraları emaneten kendisine bıraktığını, çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.
Olay
Pamukkale ilçesinde bir zincir marketin Karahayıt şubesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, ihbarı veren mağaza müdürü O.G'yi gözaltına almıştı.
Şüpheli O.G. sorgusunda, kasadan çalıp poşete koyduğu 40 bin lirayı, evinin deposunda sakladığını itiraf etmişti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Pamukkale, Karahayıt, Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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