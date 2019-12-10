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Marketten sigara çalan 3 kişi yakalandı

Samsun'da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

10.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:37Marketten sigara çalan 3 kişi yakalandı
'da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin girdikleri marketten sigara çaldıkları iddia edilen S.A., H.Ş. ve N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.Ş. ve N.A., yaşları 18'den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlana 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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