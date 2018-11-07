Marketten simit hırsızlığı güvenlik kamerasında

Marketten simit hırsızlığı güvenlik kamerasındaEtrafa baktı, kimse olmadığını görünce simitleri alıp gitti
ISPARTA - Isparta
'da sabahın erken saatlerinde fırıncıların satılması için market önüne bıraktığı sıcak simitler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Simit hırsızlığı ise marketin güvenlik kameraları tarafından farklı açılardan saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, Isparta Pirimehmet Mahallesi Özkanlar Kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren bir markette yaşandı. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde fırıncılar tarafından satışı yapılmak üzere marke önünde poşet içerisinde 15 adet simit bırakıldı.Bir süre sonra yolda ilerleyen kimliği belirsiz bir genç, poşeti görünce alarak kayıplara karıştı. Simit hırsızlığı ise marketin güvenlik kameraları tarafından, farklı açılardan saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen gencin yürüyerek market önüne geldiği görülüyor. Market önünde, poşet içerisindeki simitleri gören kimliği belirsiz genç etrafı kontrol ettikten sonra poşet içerisindeki simitleri alıp kayıplara karışıyor.
Isparta
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46