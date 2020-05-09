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Marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Ömerli Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir kişinin şüpheli hareketlerini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bulvardaki marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir araçla iş yerinin önüne gelen maskeli şüphelinin demirle kapıyı açmaya çalıştığını, çevreden vatandaşların geçmesiyle de araçla kaçtığını tespit etti.
Polis, 06 BD 6070 plakalı otomobilin, sabah saatlerinde Anıt Mahallesi'nden çalındığını belirledi.
Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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