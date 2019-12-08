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Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, marketten televizyon hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

08.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:00Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

MERSİN'in ilçesinde, marketten televizyon hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Tarsus ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında kapısını açtıkları markete giren yüzü maskeli 3 hırsızdan 2'si, içeride bulunan 2 televizyonu aldı. Bu sırada marketin kapısını açık tutan diğer hırsız, televizyonu alıp çıkmalarına yardımcı oldu. Sabah geldikleri marketteki televizyonların yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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