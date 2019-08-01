Haberler» Spor» Haber

Marko Guduric resmen Memphis Grizzlies'te

Son 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, daha önce anlaştığı NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile sözleşme imzaladı.

01.08.2019 11:15 Marko Guduric resmen Memphis Grizzlies'te
Son 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, daha önce anlaştığı NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den NBA ekibi Memphis Grizzlies'e giden Sırp basketbolcu Marko Guduric, yeni takımı ile sözleşmeye imza attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Guduric ile uzun süreli bir sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Kızılyıldız ve Fenerbahçe ile THY Euroleague'de 4 sezonda toplam 125 müsabakaya çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 7.8 sayı, 1.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Sırp oyuncu, sarı-lacivertli forma ile son iki senede Euroleague Final-Four'da mücadele etti.

Fenerbahçe'de daha öncede Nicolo Melli, New Orleans Pelicans'a transfer olmuştu. - İSTANBUL

Memphis Grizzlies, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:10   Alanyasporlu futbolcu Lokman, Kayseri'de ameliyat oldu
14:08   TamSaha'nın 177. sayısı yayında
14:05   Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov
14:01   CANLI | Fikret Orman açıkladı! Orhan Ak...
13:57   Fikret Orman'ın açıklamaları (3)
13:52   Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"
13:50   Fikret Orman'ın açıklamaları (2)