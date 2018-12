Markovic: "Avrupa Kupalarında Oynamak İstiyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05

RIDVAN KORKULUTAŞ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligi iyi bir seviyede bitirerek Avrupa 'da mücadele etmek istediklerini bildirdi.Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.Markovic, takımın bu seneki performansından oldukça memnun olduğunu belirterek, Uğur Öğüt ve Philip Greene'nin sakatlıklarının kendilerini zor durumda bıraktığını ancak her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurguladı."Avrupa'da oynamak her zaman heyecan vericidir"Gaziantep'in konumundan dolayı ulaşım konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Markovic, şunları kaydetti:"Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Bu noktada takımımızın bütçesi çok önemli. Avrupa'da oynamak her zaman heyecan vericidir. Bildiğiniz Avrupa maçları hafta içi oynanıyor. Geçen seneden de bilindiği üzere bu maçlara çok fazla insan gelemiyor. Gaziantep'in konumundan dolayı yolculuk çok basit olmuyor. Sürekli yollarda oluyorsunuz. Bu insanın enerjisinden çalıyor. Bütçe, taraftar ve yolculuk üçlüsü çok önemli.""Çocukların maça gelmesi çok önemli"Nenad Markovic, taraftar desteğinin takımları için çok önemli bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçen seneyle kıyaslarsak çok fazla desteklediler. Gaziantep'te basketbol kültürünün oluşması için özellikle ailelerin, çocukların maça gelmesi çok önemli. Basketbol bir yaşam biçimidir." değerlendirmesinde bulundu.