Marlone'nin Cobresal'a Attığı Gol
Corinthians'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Marlone, Copa Libertadores karşılaşmasında takımının ikinci golünü atıyor ve Corinthians'ın Cobresal'a karşı kazandığı 3-0'lık maçta galibiyete önemli katkıda bulunuyor.
23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Corinthians'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Marlone, Copa Libertadores karşılaşmasında takımının ikinci golünü atıyor ve Corinthians'ın Cobresal'a karşı kazandığı 3-0'lık maçta galibiyete önemli katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor