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Marlone'nin Cobresal'a Attığı Gol

Corinthians'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Marlone, Copa Libertadores karşılaşmasında takımının ikinci golünü atıyor ve Corinthians'ın Cobresal'a karşı kazandığı 3-0'lık maçta galibiyete önemli katkıda bulunuyor.

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Corinthians'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Marlone, Copa Libertadores karşılaşmasında takımının ikinci golünü atıyor ve Corinthians'ın Cobresal'a karşı kazandığı 3-0'lık maçta galibiyete önemli katkıda bulunuyor. Marlone’nin Cobresal’a Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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