Marmaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu

Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2,60 TL'den 3,5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu.

İşte Marmaray'da yeni ücret tarifesi;

- 1-7 durak: 3,5 TL

- 8-14 durak: 4,5 TL

- 15-21 durak: 5,2 TL

- 22-28 durak: 6 TL

- 29-35 durak: 7 TL

- 36-43 durak: 7,75 TL

İBB'NİN ZAMLI TARİFESİ BUGÜN UYGULAMAYA GİRDİ

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. İBB'nin kararı oylamasıyla söz konusu zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?



Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Şehir hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.