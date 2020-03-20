Marmara Adalar Belediyesi'nden koronavirüs tedbirleri

Marmara Adalar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm adalarda dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Açıklamasında, adaların otel ve pansiyonlarında kayıtlı kimsenin bulunmadığını belirten Aysoy, şu ifadeleri kullandı:"Saraylar Mahallesi'ndeki uluslararası limanda yükleme yapan gemi mürettebatının dışarıya çıkarmadığımızı, gemiyi yükleyen personelin ise önlemini aldığını söylemek isterim."

Kaynak: AA