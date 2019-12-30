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Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki enerji kesintisine ilişkin çalışma yürüten ekipler, denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti.

30.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:20 Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi
'e bağlı Adası'ndaki enerji kesintisine ilişkin çalışma yürüten ekipler, denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti.
ilçesi İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesiyle ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kablo test işlemi yapan ekipler, arızanın 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin yaklaşık 80 metre derinliğinde olduğunu belirledi.
Hazır bekletilen onarım gemisi ile hava koşullarına bağlı olarak arızanın giderilmesi için çalışma yapılacağı, ayrıca geçici elektrik temini amacıyla jeneratörün devreye alınacağı öğrenildi.
Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sularında denizin dibinden giden enerji iletim kablolarının arızalanması nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bunun üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlatmış ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamamıştı. Kesintinin bir geminin kabloya zarar vermesinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Balıkesir, Marmara, Erdek, Güncel

Kaynak: AA

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