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Marmara Adası'nda jeneratörler çalışmaya başladı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesinti sonrası binalardan bazılarına elektrik verilmeye başlandı.

30.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:20 Marmara Adası'nda jeneratörler çalışmaya başladı
'e bağlı Adası'nda kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesinti sonrası binalardan bazılarına elektrik verilmeye başlandı.
ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Geçici elektrik temini amacıyla Saraylar ve Badalan mevkisinde bulunan mermer ocaklarındaki jeneratörler, Marmara Adalar Belediyesi ekiplerince adanın merkezine ve Saraylar Mahallesi'ne getirildi. Jeneratörler çalıştırılarak bazı bölgelere enerji iletimi sağlandı.
Ayrıca, Kıyı Emniyeti ile UEDAŞ ekipleri, Erdek'ten Marmara Adası'na jeneratör ve trafoları beslemek amacıyla kablo taşıdı.
Öte yandan, Badalan bölgesindeki mermer ocaklarından getirilecek iki jeneratörle de Topağaç, Çınarlı ve Gündoğdu mahallelerine enerji temini amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sularında denizin dibinden giden enerji iletim kablolarının arızalanması nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bunun üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlatmış ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamamıştı. Kesintinin bir gemiden atılan çapanın kabloya zarar vermesinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Balıkesir, Marmara, Erdek, Güncel

Kaynak: AA

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