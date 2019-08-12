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Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmışken, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetli esmesi sebebiyle tekrar başladı.

12.08.2019 20:14
Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmışken, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetli esmesi sebebiyle tekrar başladı.
Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın söndü denilirken, tekrar başladı. Kontrol altına alınan kısımdan daha geniş bir alana yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşaltığı öğrenildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne bağlı personel ve çok sayıda helikopter müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olması sebebiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

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Kaynak: İHA

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