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Marmara Adası'nda orman yangını

Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

12.08.2019 16:00 Marmara Adası'nda orman yangını
Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmara Adası merkezi ile Çınarlı kırsal mahallesi arasından bulunan Mestanağa mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Marmara Adası itfaiyesine bağlı birimler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Helikopterle havadan yapılan müdahaleye yerden de arazözler eşliğinde yardım sağlanıyor. Aşırı rüzgar nedeniyle yayılan yangın için Çanakkale ve Keşan ile çevre illerden helikopter desteği istendi. Ormanlık alanda bulunan fıstık çamı ağaçları rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında zarar gördü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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