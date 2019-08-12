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Marmara Adası'nda orman yangını

Marmara Adası'nda orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

12.08.2019 20:44
Marmara Adası'nda orman yangını
Marmara Adası'nda orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Marmara Adası merkezi ile Çınarlı kırsal mahallesi arasından bulunan Mestanağa mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Marmara Adası itfaiyesine bağlı birimler havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Helikopterle havadan yapılan müdahaleye yerden de arazözler eşliğinde yardım sağlanıyor. Aşırı rüzgar nedeniyle yayılan yangın için Çanakkale ve Keşan ile çevre illerden helikopter desteği istendi. Ormanlık alanda bulunan fıstık çamı ağaçları rüzgarında etkisiyle yayılan yangında zarar gördü.
Marmara Adası'nda orman yangını

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Kaynak: İHA

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