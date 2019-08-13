Marmara Adası'ndaki orman yangını - Balıkesir Valisi Yazıcı: "Dumandan etkilenen 30 hastamız oldu,...

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Dumandan etkilenen 30 hastamız oldu, ağır vakamız yok, hepsi tedavi görüp hastaneden ayrıldı. 100 civarında telef olan hayvanımız var" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 50 söndürme aracının görev yaptığını belirterek, "110 personelimiz yine buradalar, il ve ilçelerden yardım ve destek sağlandı. Çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz, yangını büyümeden söndürdüler. Buranın ada olması ve yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle olay biraz daha vahimleşti. Hiçbir cana zarar gelmeden şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı da Dursunbey ve Marmara Adası'nda aynı anda yangın çıktığını söyledi.

Yazıcı, saat 17.00'den sonra Marmara Adası'ndaki yangının boyutlarının değiştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dumandan etkilenen 30 hastamız oldu, ağır vakamız yok, hepsi tedavi görüp hastaneden ayrıldı. 100 civarında telef olan hayvanımız var. Neden çıktığıyla ilgili bir takım bilgiler var ama henüz sonuçlanmış değil. Çok zor koşullarda iyi bir şey başardık, bütün gece buradayız. 50 civarında aracımız burada kalacak, soğutma çalışmaları devam edecek. Beklenmedik bir durumda tüm gücümüzle müdahale edeceğiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yangının hasarının giderileceğini belirterek, "Devletimizin sistemi çalışıyor, bununla ilgili DASK var, farklı uygulamalar var. Bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımıza o şekilde yardım edilecek." dedi.

Kaynak: AA