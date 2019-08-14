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Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme

Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme Baba ve oğul adliyeye sevk edildiBALIKESİR - Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

14.08.2019 14:05
Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme
Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme
Baba ve oğul adliyeye sevk edildi
BALIKESİR - Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda pazartesi günü öğlen saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangını 10 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı. Evlerinin bahçesinde temizledikleri otları yaktıkları ve bu sebeple yangın çıktığı iddiasıyla emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ile oğlu O.T. gözaltına alındı. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.
Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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