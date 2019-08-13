Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alanda telef olan hayvanlar kameralara yansırken, vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Yangın mahalli drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Mestanağa bölgesinde, dün saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin, yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale edilen yangın, saat 19.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini daha da arttırmasıyla alevler Çınarlı bölgesinde yeniden yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı ile 110 personel ile alevlere müdahale edildi. İlçenin her yerinden görülen alevler çevrede bulunan hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, saat 23.00 sıralarında, tamamen kontrol altına alındı.

80 HEKTARLIK ALAN YANDI Yangına ilişkin açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 11 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınabilen yangının ardından ilk bilançoyu açıkladı. Yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığını ifade eden Aksoy, yangına 50 itfaiye ve arazöz ile 100 personelin müdahale ettiğini, 7 kişinin dumandan etkilendiğini ve yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan yangının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı alana gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi alan yetkililer, daha sonra açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Yangınla ilgili son rakamları paylaşan İnce, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Yangının sona erdiğini kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının arkadaşlarımız tarafından devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 50 söndürme aracımız burada görev yaptılar. 110 personelimiz yine buradalar. En yakın il ve ilçelerden gerekli destek sağlandı. Orman ve itfaiye ekipleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede yangının söndürülmesini sağladılar. Yangının yerleşim mekanlarına yakın olması sebebiyle olay biraz daha vahimleşti. Özellikle rüzgarın çok farklı yerlerden kuvvetli olarak esiyor olması kontrolün zaman zaman sağlanamadığı durumlar yaşattı. Çok şükür ki kontrol altına alındı, hiçbir cana zarar verilmeden soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR, GEREĞİ YAPILACAK" Gazetecilerin yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yönelttiği soruya İnce, "Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şu an için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır" yanıtını verdi.

30 KİŞİ ZEHİRLENDİ 100 HAYVAN TELEF OLDU Muhterem İnce'nin ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Yangında yaralananların sayısı 30'a ulaştı, 100 hayvan da telef oldu. Bugün öğlen saatlerinde aynı anda 2 tane yangınımız vardı. Biri Dursunbey Alaçam'da biri de burada aynı saatlerde başladı. Dursunbey'deki yangın çok daha büyüktü ve orman teşkilatımız ciddi anlamda çaba sarf ederek orayı kontrol altına aldı. Buradaki yangın daha küçük başlamıştı ama ne yazık ki saat 17.00'den sonra buradaki yangının tehlikesi ve boyutları büyüdü. Oraya 7 helikopter müdahale etmişti, buraya ise 4 helikopter müdahale etti. Fakat helikopterlerimiz hava şartlarından dolayı çok iyi müdahale edemediler. Çok şükür can kaybımız yok, 30 tane hastamız oldu fakat ağır vakamız yok. Bütün hastalarımız ayrıldı hastaneden" dedi.

VATANDAŞIN ZARARI KARŞILANACAK Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise evleri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşların zararlarının karşılanacağını söyleyerek, "Neşemizi kaçıracak negatif bir olay olmadı, bütün hasarlar telafi edilecektir. Orman bölgesi adı altında 6 hektar alan gerisi zeytinlik ve maki alanlarıdır. İnşallah sabaha kadar bir şey olmazsa herkes hayatına devam edecektir. Devletimizin sistemi çalışıyor, bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımız için gereken yapılacaktır" diye konuştu.

(Derya Evren - Ahmet Küçükkaraca - Bahadır Demirçeviren/İHA)

Kaynak: İHA