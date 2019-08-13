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Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul gözaltına alındı

Marmara Adası'nda 80 hektarlık bir alanın yok olmasına neden olan yangını çıkardığı iddiasıyla baba-oğul gözaltına alındı.

13.08.2019 23:54
Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası'nda dün öğleden sonra çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Evinin bahçesinden temizlediği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Soruşturma kapsamında H.T'nin oğlu O.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin 10 saatte kontrol altına alabildiği yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu açıklanmıştı.

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3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

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