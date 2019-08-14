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Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul adliyede

Balıkesir'e Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

14.08.2019 23:28 Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul adliyede
Balıkesir'e Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Marmara Adası'nda pazartesi günü saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangını 10 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı. Evlerinin bahçesinde temizledikleri otları yaktıkları ve bu sebeple yangın çıktığı iddiasıyla emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ile oğlu O.T. gözaltına alındı. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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