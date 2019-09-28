Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

İstanbul Silivri'de 5,8 şiddetinde yaşanan depremin ardından bugün aynı bölgede yine çok sayıda deprem oldu. 14.03'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17:28 sıralarında Merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son depremler AFAD sitesinde şöyle sıralandı:

AFAD, PERŞEMBE'DEN BU YANA 314 DEPREM OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana gelmesinin ardından AFAD, Perşembe günkü deprem sonrası artçı sarsıntıların sayısının 314'e ulaştığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener dün yaptığı açıklamada, "5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz" diyerek, artçı sarsıntıların gelişimini takip ettiklerini vurgulamıştı. Marmara Denizi'nde dün de saat 14.13'te 3.6 ve saat 13.32'de 3.2 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Özener, bu bölgede bir enerji biriktiğine dikkat çekerek, "Bu enerji bir gün açığa çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bir sona yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz" demişti.

Perşembe günü meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda binada hasar oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydün yaptığı açıklamada en az 473 binada hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Deprem sonucu 34 kişi de yaralanmıştı.