Marmara Bilişim Zirvesi'nde Genç Girişimciler Bir Araya Geldi

Marmara Bilişim Zirvesi
, Nişantaşı Üniversitesi
'nde katılımcılarıyla bir araya geldi. Zirve, NishNova Kuluçka Merkezi'nin genç girişimlerinden 'Aytunga' ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile hazırlandı.
İlki düzenlenen organizasyon; Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi Doç.Dr. Zeynep Birsu Çinçin, Aytunga Kurucu Ortağı Kani Fatih
Turhan, Turkcell
Dijital İletişim Müdürü & Reklamcılık Servisleri Direktörü Burak Akıncı, Hepsiburada
Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Microsoft
İş Geliştirme Müdürü Onur Kemal
Koç, Gazeteci-Yazar Dr. Fatoş Karahasan
, Hasan Yalçın, dijital marka iletişim danışmanı Funda Güleç, Webtures'ın CEO
'su Kaan
Gülten, Hamza Şamlıoğlu, Muharrem Taç ve Umut Erkal katılımı ile gerçekleşti.
'Sektör' ve 'üniversite' iş birliği ile hazırlanan zirvede konuşmacılar,'Dijitalleşme', 'IOT & Yapay Zeka' çatı başlıkları altında tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.
TEB katkılarıyla blockchain ve kodlama eğitimi, Gamelab İstanbul
ile oyun programlama atölyesi ve 3d Market Makerlab ile temel seviye arduino ve 3d tasarım eğitimi zirvenin sürprizleri arasındayken, League Factory çatısında gerçekleşen e-spor turnuvası ile son buldu. - İstanbul
Nişantaşı Üniversitesi, Bilişim Zirvesi, Marmara, Güncel
Kaynak: DHA