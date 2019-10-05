Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Yağışın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İBB DE UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren fırtınanın bugün akşam saatlerinde tekrardan başlamasının ve pazar günü de etkisini devam ettirmesini beklediklerini açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen fırtınada 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını belirten İBB, İstanbullulara dikkatli olma çağrısında bulundu.

DÜZCE VALİLİĞİ UYARDI

Düzce Valiliği tarafından bu geceden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2019 tarihinde gece saat 02.00'dan sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.