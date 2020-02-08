Haberler » Güncel » Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor - Haber

Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

08.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:52Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, , Kocaeli, ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.
Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülürken bölgede buzlanma ve don tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Sakarya çevrelerinde yoğun kar nedeniyle muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 11:07:03