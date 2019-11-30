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Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, özellikle Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

30.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:56Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde, özellikle ve 'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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