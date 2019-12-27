Haberler » Güncel » Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor - Haber

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

27.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:26 Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile 'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:00   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem (1) - Haber
11:00   Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Haber
10:59   "Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır" - Haber
10:59   flaş - Haber
10:54   Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
09:53   Yiyecek bulamayan kurt köye indi - Haber
09:51   Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
27.12.2019 11:01:22